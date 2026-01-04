أمريكا | مادورو يُنقل إلى مكتب مكافحة المخدرات في نيويورك للخضوع لتحقيق أولي تمهيدا لمثوله للمحاكمة

نقلت طائرة هليكوبتر الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو، إلى مركز احتجاز في مدينة نيويورك، بعد أن تمّ اعتقاله خلال عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح بأن الولايات المتحدة ستتولى إدارة شؤون فنزويلا واستغلال احتياطياتها النفطية الضخمة.

وأظهرت المشاهد لطائرة الهليكوبتر التي تقل مادورو تحلق فوق أفق مدينة نيويورك، فجر اليوم الأحد، تتخلله لقطات لموكب رسمي يرافق الهليكوبتر عند هبوطه في مهبط الطائرات بمدينة نيويورك.

وتم رصد سيارات شرطة تابعة لهيئة شرطة نيويورك تصطف عند مدخل مركز الاحتجاز في بروكلين، حيث من المتوقع أن يُحتجز مادورو مع زوجته في مكاتب تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، حيث يخضع لتحقيقات اوّلية لمواجهة تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

ويُنقل الرئيس مادورو، بعد ذلك إلى سجن “ميتروبوليتان ديتنشن سنتر” في بروكلين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة. وسيمثل الرئيس الفنزويلي أمام قاضٍ في نيويورك في موعد لم يُحدد بعد، للرد على تهم تشمل “الإرهاب المرتبط بالمخدرات” وتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

على الرغم من نجاح العملية العسكرية المعقدة، يبقى مستقبل الوضع السياسي في فنزويلا غامضًا، حيث لم يوضح البيت الأبيض تفاصيل كيفية إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، مع تلميحات لنشر القوات الأمريكية إذا دعت الحاجة.

وفي المقابل، طالبت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، مساء السبت، الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو، مشددة على أن بلادها لن تكون مستعمرة لأي دولة، بينما أعلن بعض قادة المعارضة عن استعدادهم لتولي السلطة في البلاد بعد اختطاف مادورو.

المصدر: وكالة يونيوز