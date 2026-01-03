مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: اغتيال سليماني جريمة عدوانية تُحمّل واشنطن مسؤولية دولية كاملة

أكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، “أمير سعيد إيرواني”، أن اغتيال الولايات المتحدة للقائد الشهيد قاسم سليماني “يُشكّل عملاً عدوانيًا شنيعًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، محمّلًا واشنطن مسؤولية دولية كاملة وصريحة لا جدال فيها.

وفي رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، بمناسبة الذكرى السادسة للاغتيال، شدّد إيرواني على أن “استهداف مسؤول عسكري رفيع في دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، لعب دورًا محوريًا في مكافحة الإرهاب، يُعد خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة وللالتزامات الدولية الأميركية”.

وأوضح أن أي ادعاءات تتعلق بـ”الدفاع عن النفس” أو “الضرورة” تفتقر إلى الأساس القانوني ولم تُثبت أو تُوثّق، محذرًا من أن هذه السابقة الخطيرة تقوّض حظر استخدام القوة وتهدد السلم والأمن الدوليين.

وختم إيرواني بالتنبيه إلى أن تقاعس المجتمع الدولي إزاء هذه الجريمة أسهم في زيادة تمادي الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة إرنا