بزشكيان: أي عدوان جديد على إيران سيُواجَه بردّ حاسم

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، أن أي عدوان جديد على إيران سيُواجَه بردّ حاسم.

وفي مقابلة مع موقع الإمام الخامنئي الإخباري، أشار بزشكيان إلى أن الجمهورية الإسلامية تعيش حرباً شاملة مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وأوروبا، مؤكداً أن هذه الأطراف لا تريد لإيران أن تقف على قدميها، وتسعى إلى إخضاعها عبر حرب وصفها بأنها أكثر تعقيداً وصعوبة.

وأضاف، رداً على سؤال، أن عليهم أن يغرقوا في أوهامهم، لافتاً إلى أنهم هاجموا إيران سابقاً بأوهام مماثلة، إلا أن النتيجة كانت زيادة في الوحدة والتناغم الداخلي.

وأكد أن القوات العسكرية تعمل بقوة، مشدداً على أنه، ورغم المشكلات التي تواجهها البلاد، فإن إيران اليوم أقوى مما كانت عليه عندما شنّ العدو اعتداءه عليها.

المصدر: موقع المنار