الجيش التشادي يدين هجوماً لقوات الدعم السريع ويؤكد حقه في الرد

دانت قيادة الجيش التشادي، السبت، هجوماً شنّته قوات الدعم السريع السودانية، الجمعة، على بلدة حدودية، وأسفر عن مقتل جنديين تشاديين وإصابة ثالث، واصفةً إياه بـ«عدوان غير مبرّر» على تشاد.

ونفّذت مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ نيسان/أبريل 2023، الهجوم على بلدة الطينة التشادية.

وقال ضابط كبير في الجيش لوكالة فرانس برس، مشترطاً عدم الكشف عن هويته: «منذ بدء هذه الحرب السودانية، هذه المرة الأولى التي يتأثر فيها الجيش التشادي بفقدان جنديين».

واعتبرت هيئة الأركان العامة الهجوم «متعمدًا ومقصودًا، في انتهاك للقانون الدولي»، محذّرة الأطراف المتحاربة في النزاع السوداني من أي انتهاك لسيادة تشاد.

وأكد الجيش التشادي في بيان أنه يحتفظ بـ«حق الرد بجميع الوسائل القانونية، وحق الدفاع المشروع في حال حدوث انتهاك جديد للأراضي الوطنية، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».

وتسيطر قوات الدعم السريع حالياً على معظم شمال وغرب دارفور، باستثناء بعض المناطق التي تسيطر عليها جماعات قبلية محايدة.

وأعلنت قوات الدعم السريع، الأربعاء، السيطرة على بلدتي أبو قمرة وأم برو في شمال إقليم دارفور الشاسع، وكلتاهما تقعان على المحور المؤدي إلى بلدة الطينة التشادية.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، بعد محاصرتها لأكثر من 18 شهراً، وسط أدلة على عمليات قتل جماعي واختطاف واغتصاب.

وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح الملايين، كما تسببت في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر: أ.ف.ب.