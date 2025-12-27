زيلينسكي يستعد للقاء ترامب لمناقشة “الضمانات الأمنية” لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن “خطة الضمانات الأمنية لأوكرانيا المكونة من 20 نقطة جاهزة بنسبة 90%”، مشيرًا إلى أنه “سيتوجه الأحد إلى فلوريدا لمقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشتها، إلى جانب اتفاق اقتصادي ومسائل تتعلق بالأراضي”.

من جهته، صعّد ترامب لهجته تجاه زيلينسكي، مؤكدًا أنه “لا يمتلك أي شيء حتى أوافق عليه”، واعتبر نفسه صاحب القرار النهائي في أي اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا.

وفي تطور دبلوماسي متصل، ستنضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى مكالمة هاتفية تشمل زيلينسكي وترامب وقادة أوروبيين آخرين، في محاولة لتوسيع المشاركة الأوروبية في جهود السلام.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساع دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا، بعد حوار سابق بين زيلينسكي ومبعوثي الإدارة الأميركية.

المصدر: موقع الجزيرة