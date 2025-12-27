وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وجهت رسالة تهنئة بالاعياد الى الأسرة التربوية

وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي رسالة تهنئة الى الأسرة التربوية ، لمناسبة حلول الأعياد المجيدة ورأس السنة الجديدة ، وجاء في الرسالة :

إلى من يصنعون بعلمهم وتفانيهم معنى الصمود، ويجسّدون بعطائهم اليومي قيم التضحية والالتزام،

مع إشراقة الأعياد المجيدة وحلول رأس السنة الميلادية، أتوجّه إلى أفراد الأسرة التربوية، من أساتذة ومعلمين وإداريين، وعمال ومستخدمين في مختلف المناطق اللبنانية، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، راجيةً أن تحمل لكم هذه المناسبات المباركة السلام والطمأنينة، وأن تفيض على قلوبكم وبيوتكم بالمحبة والرجاء.

واضافت: إنّي إذ أستقبل معكم عامًا جديدًا، أتمنى أن يكون عامًا يعكس نبل رسالتكم وسمو عطائكم، عامًا يحمل تباشير الخير والفرج، ويزهر فيه النجاح والازدهار، ويتكرّس فيه التقدير المستحق لدوركم المحوري في بناء الإنسان وصون مستقبل الوطن. فلنجعل من هذه المناسبة محطةً لتعزيز قيم الإنسانية والتكافل، وتجديد العزم على العمل المشترك، يدًا بيد، من أجل تربية أكثر إشراقًا وثقةً وأملًا.