تقارير مصورة
كتلة الوفاء للمقاومة تصدر بيانها الأسبوعي وتؤكد مواقفها السياسية
لبنان
24-12-2025 17:15 مساءً
بيان كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الأسبوعي
المصدر:
موقع المنار
النائب رائد برو
كتلة الوفاء للمقاومة
لبنان
