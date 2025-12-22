فنزويلا: روسيا تؤكد دعمها الكامل لكراكاس في مواجهة الحصار الأميركي

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، الاثنين، أنه تلقّى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي سيرغي لافروف، أكّد خلاله دعم موسكو «الكامل» لفنزويلا في ظل الأزمة القائمة بين كراكاس وواشنطن.

وقال غيل، في بيان، إن الاتصال تناول «الاعتداءات والانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي تُرتكب في منطقة الكاريبي»، مشيرًا إلى أنها تشمل «الهجمات على القوارب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وأعمال القرصنة غير القانونية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة».

وأضاف أن وزير الخارجية الروسي جدّد «الدعم الكامل» لبلاده في مواجهة ما وصفه بـ«الاعتداءات على فنزويلا»، مؤكدًا موقف موسكو الداعم لكراكاس في سياق التوتر القائم مع واشنطن.

المصدر: أ.ف.ب.