التفتيش المركزي يباشر تحقيقًا في انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان

أعلن التفتيش المركزي، عبر منصة «إكس»، أنه على خلفية تداول وسائل الإعلام أخبارًا عن انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان، وبعد تبيّن صحة بعض المعطيات المتداولة، أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية تكليفًا خاصًا إلى المفتشيتين العامتين الصحية والاجتماعية والزراعية والإدارية، بهدف تحديد أسباب انتشار المرض والكشف عن مصدره، والتحقق من كيفية وصوله إلى الأراضي اللبنانية.

وأضاف التفتيش المركزي أن التحقيق يشمل أيضًا دراسة احتمال وجود مسؤوليات ناجمة عن تسهيل أو تقاعس أو إهمال من قبل بعض الموظفين العموميين. وقد باشرت المفتشيتان المعنيتان التحقيق فورًا، على أن يتم إطلاع الرأي العام على النتائج والحقائق المؤكدة فور التثبت منها واستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد التفتيش المركزي أنه يولي سلامة الغذاء وصحة المواطنين أهمية قصوى، مشددًا على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لكشف أي ثغرات قد تؤثر على هذا القطاع ومحاسبة المسؤولين عنها، حفاظًا على الصحة العامة والمصلحة الوطنية.

المصدر: الوكالة الوطنية