روسيا تنفي أي محادثات مع كوريا الجنوبية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية

نفت روسيا إجراء أي محادثات مع كوريا الجنوبية بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، بعد أن كشفت سيول عن عقد لقاءات مغلقة بهذا الشأن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان أمس الأحد، إن روسيا لا تجري أي مشاورات مع كوريا الجنوبية، ولا تناقش أي قضايا تؤثر على العلاقات الثنائية بين بيونغ يانغ وسيول، أو على ما يُسمى بالقضية النووية لكوريا الشمالية.

وأضافت أن هذه المعلومات «لا تستند إلى حقائق»، مؤكدة أن موقف روسيا من التعاون مع كوريا الشمالية ثابت ومبدئي، ولن يتأثر بالاعتبارات السياسية، وأن موسكو لن تنسى دعم بيونغ يانغ لحربها في أوكرانيا.

من جهتها، نقلت وكالة «يونهاب» عن مصادر دبلوماسية كورية جنوبية أن سيول وموسكو عقدتا مؤخرًا محادثات مغلقة في موسكو حول الملف النووي الكوري الشمالي وقضايا أمنية إقليمية أخرى.

وأوضحت المصادر أن مسؤولًا كوريًا جنوبيًا معنيًا بالملف النووي سافر إلى موسكو لعقد اجتماعات مع أوليغ بورميستروف، سفير المهام الخاصة والمسؤول عن الملف النووي الكوري الشمالي في وزارة الخارجية الروسية، ومسؤولين آخرين.

وتهدف كوريا الجنوبية من هذه اللقاءات إلى إشراك روسيا في دعم جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية، واستئناف الحوار مع كوريا الشمالية العام المقبل، بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين موسكو وبيونغ يانغ. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الكوريتين تدهورًا حادًا، بعد أن وصف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، كوريا الجنوبية بـ«العدو الرئيسي» لبلاده.

المصدر: الجزيرة