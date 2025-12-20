رئيس الوزراء العراقي: ذكرى الشهيد الحكيم استحضار للقيم الوطنية وتجربة العراق الديمقراطية

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال الاحتفال بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، أن حياة الشهيد الحكيم وجهاده ورحيله تركا مشروعًا فكريًا ما زالت آثاره حاضرة في وجدان الشعب العراقي ومسار الدولة.

وأشار السوداني إلى أن استحضار ذكرى السيد الشهيد ليس مجرد استدعاء لماضٍ منتهٍ، بل تجديد للقيم التي عاش من أجلها واستشهد دفاعًا عنها، مضيفًا أن العراق شهد خلال السنوات الثلاث الماضية مسيرة عمل استثنائية تُعد إنجازًا للعراق وشعبه وقواه الوطنية، لا مجرد إنجاز للحكومة.

وأضاف أن إنهاء مهمة التحالف الدولي ويونامي يعكس متانة السيادة العراقية واستقلال القرار السياسي، وأن العراق نجح سياسيًا وأمنيًا بالحصول على اعتراف أممي ودولي، كما أتاح التواصل مع المحيط الإقليمي والدولي بعلاقات متوازنة كدولة ذات سيادة مكتملة.

وأشار إلى أن العالم أقر بأهمية النجاحات المحققة في بناء الدولة والحوكمة والاستجابة لمطالب الشعب، رغم كل المحاولات لعرقلة المسيرة، مؤكدًا أن إقبال الشعب على المشاركة في الانتخابات يعكس دعم نتائج العمل الدؤوب والأولويات الحكومية، ويشكل انعطافة مهمة لترسيخ المسار الديمقراطي للبلاد.

وأكد السوداني أن ثقة الشعب تمنح شرعية قانونية ومعنوية تفوق أي نص دستوري، داعيًا القوى الوطنية إلى اغتنام الفرصة والمضي في حسم الاستحقاقات الدستورية عبر قرار وطني مستقل. وختم بالقول إن الأمل عاد للعراق، والعجلة التنموية بدأت، مع استمرار الشراكة البناءة مع الأشقاء والأصدقاء.

