بزشكيان يؤكد ضرورة مواصلة المشاورات مع بغداد في اتصالين مع رئيسي الحكومة والجمهورية في العراق

هنأ الرئيس الايراني مسعود بزشكيان حكومة وشعب العراق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس جمهورية العراق نزار آميدي ورئيس وزرائه علي فالح الزيدي.

وأكد بزشكيان خلال الاتصالين على ضرورة مواصلة المشاورات وتسريع تنفيذ الاتفاقيات المشتركة لضمان المصالح المشتركة للبلدين.

وتمنى للشعب العراقي المزيد من العزة والسلام والتقدم والرفعة.

وخلال هذه المحادثات، وصف الرئيس بزشكيان عيد الأضحى بأنه رمز سامٍ للتضحية والايثار والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية، وتعزيز روح الأخوة والتلاحم بين الدول الإسلامية، وأكد أن الاستفادة من تعاليم هذا العيد الإسلامي العظيم ورسائله الجامعة من شأنها أن تمهد الطريق لتعزيز التقارب والتعاون والتكامل بين الدول الإسلامية في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، والتصدي لمؤامرات الأعداء التي تهدف إلى إثارة الفتنة.

وأكد على المكانة المتميزة للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العراقية، معتبراً أن هذه العلاقات تقوم على اساس روابط تاريخية وثقافية ودينية وشعبية عميقة، وشدد على ضرورة مواصلة تطوير وتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتجارية والأمنية والإقليمية.

وخلال هذين الاتصالين الهاتفيين، جرى بحث آخر المستجدات في العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين طهران وبغداد، وتبادل الجانبان وجهات النظر وأكدا على ضرورة استمرار المشاورات وتسريع تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يضمن المصالح المشتركة للبلدين.

كما أشار إلى التطورات الإقليمية وضرورة تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، معرباً عن أمله في أن تُسهم الجهود السياسية والدبلوماسية المتواصلة في تهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق سلام وأمن دائمين في المنطقة في أقرب وقت ممكن، وأن تُفضي المبادرات الدبلوماسية لإنهاء الحرب وخفض التوترات إلى نتائج فعّالة وملموسة.وتابع الرئيس بزشكيان حديثه مؤكداً على أهمية استمرار المشاورات الوثيقة بين كبار المسؤولين في البلدين.

ودعا الرئيس بزشكيان كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين إلى زيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً هذه الزيارات خطوة فعّالة نحو توسيع التفاعلات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون الثنائي، وتوطيد العلاقات الأخوية بين طهران وبغداد.

المصدر: قناة العالم