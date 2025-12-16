مادورو يطالب الرئيس التشيلي المنتخب باحترام المهاجرين الفنزويليين ويشبّه برنامجه بخطاب هتلر

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الاثنين، الرئيس التشيلي المنتخب حديثاً خوسيه أنتونيو كاست، الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بطرد المهاجرين غير النظاميين بشكل جماعي، إلى «احترام الفنزويليين»، معتبراً أن برنامجه السياسي يحمل تشابهاً مع خطاب الزعيم النازي أدولف هتلر.

وقال مادورو، في تصريحات وجّهها إلى كاست، إنه يمكن له أن يكون مؤيداً لهتلر أو متأثراً بقيمه، وأن يكون من أنصار الديكتاتور التشيلي السابق أوغستو بينوشيه، لكنه حذّر من المساس بأي مواطن فنزويلي، مؤكداً أن الفنزويليين «يجب احترامهم».

وكان خوسيه أنتونيو كاست قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بطرد نحو 340 ألف مهاجر غير نظامي، يشكّل الفنزويليون الغالبية بينهم، إضافة إلى تشديد الإجراءات لمكافحة الجريمة في البلاد.

ومن المقرر أن يتولى كاست منصبه في 11 آذار/مارس المقبل، ليصبح أول رئيس من اليمين المتطرف في تشيلي منذ نهاية دكتاتورية أوغستو بينوشيه عام 1990.

وأضاف مادورو مخاطباً الرئيس التشيلي المنتخب أن على المهاجرين الفنزويليين حقوقاً يكفلها الدستور التشيلي، داعياً إلى احترامها وضمانها.

وكان كاست قد ربط بين الجريمة والهجرة غير النظامية، لا سيما بعد بروز جماعات إجرامية أجنبية مثل عصابة «ترين دي أراغوا» ذات الأصل الفنزويلي، والتي تصنّفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وتُعد قضيّتا الجريمة والهجرة غير النظامية من أبرز مخاوف الشارع التشيلي، متقدّمتين على التحديات الاقتصادية المرتبطة بتباطؤ النمو.

وفي السياق ذاته، رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتخاب كاست، واصفاً إياه بأنه «شخص جيد جداً»، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى زيادة الضغوط على مادورو عبر فرض عقوبات على النفط الفنزويلي ونشر قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي.

المصدر: أ.ف.ب.