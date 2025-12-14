“روابط التعليم الرسمي” تحذر من الانفجار الكبير

حذرت “روابط التعليم الرسمي” (الثانوي، المهني، والأساسي) في بيان لها الأحد “من الاستمرار بسياسة المماطلة”، وحملت “جميع المعنيين المسؤولية الكاملة عمّا يمكن أن تؤول إليه الأمور في القطاع التربوي وسائر القطاعات أمام استمرار التجاهل”، وأكدت أن “التحذير هو أن هذا الطريق نهايته الانفجار الكبير”.

وشدد البيان على “المطالب الآتية:

1- إقرار زيادة عادلة وفورية لجميع الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي.

2- مضاعفة الرواتب ٣٧ ضعفًا ابتداءً من 1/1/2026.

3- زيادة أجر ساعة المتعاقد بما يتناسب مع القيمة المضافة.

4- ضمّ جميع العطاءات إلى صلب الراتب ومن دون تأخير.

5- إنصاف فوري للمتقاعدين بما يحفظ لهم حياة كريمة”.

وأعلنت الروابط ما يلي:

عقد مؤتمر صحفي في مبنى الروابط عند الساعة 13:00 من يوم الثلاثاء 16/12/2025.

الإضراب العام يوم الأربعاء 17/12/2025 في جميع المؤسسات التربوية.

تنفيذ اعتصامات عند الساعة 11:00 قبل ظهر يوم الأربعاء كما يلي:

اعتصامات في المناطق في الأماكن التي تقررها مكاتب الفروع.

اعتصام مركزي لفرعي بيروت وجبل لبنان في ساحة رياض الصلح مقابل مبنى المالية.

ولفت البيان إلى أن “روابط التعليم الرسمي إذ تؤكّد تمسّكها بحقوق الأساتذة والمعلمين، تحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تصعيد أو تداعيات ناتجة عن تجاهل هذه المطالب”.

المصدر: موقع المنار