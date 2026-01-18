“روابط التعليم الرسمي” أكدت استمرارها بالإضراب الثلاثاء والأربعاء

أكدت “روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي” في لبنان، في بيان لها الأحد، “الاستمرار ضمن رزنامة التحركات التي وضعتها سابقًا، وضرورة الالتزام بالإضراب يوم الثلاثاء، والإضراب والاعتصام يوم الأربعاء عند الحادية عشرة قبل الظهر أمام وزارة التربية”.

وقالت الروابط “إننا في مرحلة حاسمة لجهة إقرار الحقوق، ولم نلمس الجدية أو الإسراع من الدولة في البت بموضوع تصحيح الرواتب، ولذلك سنلجأ إلى رفع وتيرة التصعيد بما يؤمّن الضغط اللازم لتحقيق المطالب”.

وأضاف البيان “تبقى الروابط على عهدها بالمتابعة والمطالبة، فما ضاع حق وراءه مطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام