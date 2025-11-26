روابط التعليم الرسمي: للتعبير بالشارع من خلال الاعتصام الخميس في ساحة رياض الصلح

واصلت روابط التعليم الرسمي (الثانوي والمهني والأساسي) جولتها على النواب والكتل النيابية، بهدف عرض حجم المظلومية التي يتعرض لها الأساتذة والمعلمون نتيجة الأزمات المتتالية وتردي الأوضاع المعيشية، ولتسليم المذكرة المطلبية التي تتضمن تحسين الأجور، ورفع أجر الساعة للمتعاقدين، وضمّ التقديمات إلى أساس الراتب بما يسمح بإفادة المتقاعدين.

وفي هذا الإطار، التقى وفد الروابط رئيس كتلة نواب “المردة”، النائب طوني فرنجيه، الذي رحب بالوفد وأبدى تضامنه الكامل مع مطالب الأساتذة والمعلمين، وأعلن “استعداده لصياغة مشروع قانون معجّل مكرّر يتضمن هذه المطالب المحقّة”، مؤكدًا أنّه وكتلة المردة سيكونون إلى جانب حقوق المعلمين عند طرحها في مجلس النواب.

كما التقى الوفد النائب فؤاد مخزومي وسلّمه المذكرة المطلبية، وأكّد مخزومي دعمه للمعلمين في مطالبتهم بحقوقهم، مشددًا على ضرورة إجراء مقاربة عادلة بين ما يُمنح للمعلمين وما يستحقونه فعلاً.

وقبل استنفاد الروابط لمسارها في اللقاءات الرسمية، تؤكد أنها “قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين بقوة من خلال الاعتصام الذي دعت إليه الخميس في ساحة رياض الصلح في بيروت”، آملة أن “تسمع الحكومة ووزير المالية صرخة القطاع التربوي قبل وصوله إلى نقطة الانهيار”.

المصدر: موقع المنار