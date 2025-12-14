إطلاق نار في جامعة براون الأميركية يسفر عن قتيلين و8 جرحى والملاحقة مستمرة للمسلح

قُتل شخصان وأُصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة، في حادث إطلاق نار وقع داخل حرم جامعة براون في ولاية رود آيلاند الأميركية، فيما تواصل الشرطة ملاحقة المشتبه به الذي لا يزال طليقاً.

وقال رئيس بلدية بروفيدنس، بريت سمايلي، خلال مؤتمر صحافي، إن السلطات أكدت سقوط قتيلين، مشيراً إلى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وبعضهم في حالة حرجة.

ووقع إطلاق النار داخل مبنى “باروس آند هولي” للهندسة، حيث كان الطلاب يخضعون لامتحانات، ما أدى إلى حالة من الذعر والفوضى داخل الحرم الجامعي. وأفادت الشرطة بأن المشتبه به كان يرتدي ملابس سوداء، وغادر المبنى بعد تنفيذ الهجوم، من دون أن تُعرف هويته حتى الآن.

وعلى إثر الحادث، أصدرت إدارة جامعة براون، التي تضم نحو 11 ألف طالب، تعليمات للطلاب بالبقاء في أماكن سكنهم، في وقت انتشرت فيه قوات الأمن المحلية والاتحادية في محيط الجامعة.

وفي وقت لاحق، أعلن نائب قائد شرطة بروفيدنس، تيموثي أوهارا، العثور على فوارغ رصاص في مكان الحادث، داعياً المواطنين إلى تجنب المنطقة والتزام أماكن آمنة.

من جهته، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قلقه إزاء الحادث، واصفاً إياه بـ”المروع”، في ظل تجدد الجدل حول حوادث إطلاق النار المتكررة وقوانين حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

