السفير المصري: نعمل لتخفيف التوتر وتجنيب لبنان شبح الحرب

أكد السفير المصري في لبنان، علاء موسى، من قصر بعبدا يوم الجمعة، أن “المؤشرات تدل على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”، ولفت إلى أن “المرحلة المقبلة قد تشهد انفراجات تعمل عليها مصر عبر اتصالات مكثفة تهدف إلى تخفيف التوتر وتجنيب لبنان شبح الحرب”.

وأوضح موسى أن “فرص الحوار قائمة، وأن هناك محاولات لإيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لاتخاذ خطوات مستقبلية”، ولفت إلى أن “الدولة اللبنانية قامت بخطوات إيجابية خلال الفترة الماضية، ولا سيما عبر تعيين السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم، وهي خطوة لاقت تفاعلاً إيجابياً من الأطراف المعنية، وسيُبنى عليها في المرحلة المقبلة”.

وأعلن موسى أن “زيارة رئيس الوزراء المصري إلى بيروت الأسبوع المقبل تهدف إلى مواصلة تبادل رسائل الدعم للبنان”، آملاً أن “تفضي هذه الجهود إلى نتائج ملموسة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام