الجمعة   
   12 12 2025   
   21 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    السفير المصري: نعمل لتخفيف التوتر وتجنيب لبنان شبح الحرب

      أكد السفير المصري في لبنان، علاء موسى، من قصر بعبدا يوم الجمعة، أن “المؤشرات تدل على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”، ولفت إلى أن “المرحلة المقبلة قد تشهد انفراجات تعمل عليها مصر عبر اتصالات مكثفة تهدف إلى تخفيف التوتر وتجنيب لبنان شبح الحرب”.

      وأوضح موسى أن “فرص الحوار قائمة، وأن هناك محاولات لإيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لاتخاذ خطوات مستقبلية”، ولفت إلى أن “الدولة اللبنانية قامت بخطوات إيجابية خلال الفترة الماضية، ولا سيما عبر تعيين السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم، وهي خطوة لاقت تفاعلاً إيجابياً من الأطراف المعنية، وسيُبنى عليها في المرحلة المقبلة”.

      وأعلن موسى أن “زيارة رئيس الوزراء المصري إلى بيروت الأسبوع المقبل تهدف إلى مواصلة تبادل رسائل الدعم للبنان”، آملاً أن “تفضي هذه الجهود إلى نتائج ملموسة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      العدو الإسرائيلي يواصل انتهاك السيادة اللبنانية

      العدو الإسرائيلي يواصل انتهاك السيادة اللبنانية

      عرض لبناني أمام القمة العربية الفرنسية يؤكد الحاجة إلى الاستقرار وإعادة الإعمار

      عرض لبناني أمام القمة العربية الفرنسية يؤكد الحاجة إلى الاستقرار وإعادة الإعمار

      جلسة تشريعية لافتة و دعم لصندوق تعويضات الهيئة التعليمية

      جلسة تشريعية لافتة و دعم لصندوق تعويضات الهيئة التعليمية