الجيش الإسرائيلي يتوغّل في عدة قرى بريف القنيطرة.. ودمشق تُندّد بانتهاك السيادة

توغّلت قوة “إسرائيلية”، الجمعة، في عدد من قرى ريف القنيطرة جنوبي سوريا، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام السورية بأنها انتهاك جديد لسيادة البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن قوة تابعة للاحتلال، تضم ثماني سيارات عسكرية، دخلت قرى متعددة انطلاقاً من نقطة العدنانية باتجاه أم العظام ورويحينة، مروراً بقرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم باطنة.

وتشهد منطقة الجنوب السوري في الأسابيع الأخيرة توغلات إسرائيلية شبه يومية، تتخللها عمليات اعتقال ونصب حواجز، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي بين السكان.

ورغم أن الحكومة السورية الحالية لم تُقدم على أي خطوات وُصفت بأنها تهديد مباشر لإسرائيل، تواصل تل أبيب تنفيذ توغلات برية وغارات جوية داخل الأراضي السورية، أسفرت وفق مصادر محلية عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية.

يأتي ذلك في ظل التطورات التي أعقبت إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث أعلنت إسرائيل حينها انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة بين الطرفين عام 1974. ومنذ ذلك الحين، تطالب دمشق بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

ويؤكد مسؤولون وسكان محليون أن استمرار هذه الاعتداءات يُعيق جهود الحكومة السورية لاستعادة الاستقرار وجذب الاستثمارات الضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

