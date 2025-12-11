مادورو: الريف الفنزويلي سيحمل السلاح دفاعاً عن الوطن في وجه أي إمبراطورية معتدية

شدّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، على أنّ البلاد تعيش مرحلة تتطلّب “الشجاعة والقتال وبناء الوطن”، مؤكداً أنّ “هذا ليس وقت التردّد ولا الجبن”.

وأوضح مادورو أنّ “الأيدي المنتجة في الريف الفنزويلي” هي نفسها التي ستكون في الصفوف الأمامية للدفاع عن البلاد، قائلاً إن هذه الفئات الشعبية مستعدة لـ”حمل البنادق والصواريخ للدفاع عن الوطن في وجه أي إمبراطورية معتدية”.

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى بروز “حركة رأي عام قوية” ترفض أي عدوان عسكري أميركي على فنزويلا أو على منطقة البحر الكاريبي، معتبراً أنّ هذا الزخم الشعبي يشكّل عاملاً حاسماً في مواجهة الضغوط الخارجية.

من جهتها، أكدت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز أنّ “لا أحد يصدق الأكاذيب الأميركية لتبرير عدوانها على فنزويلا”، مشددة على أنّ “البلاد لن تستسلم ولن تدخل في مفاوضات، والشعب مستعد لخوض المعركة دفاعاً عن نفسه وموارده”.

كما لفت رئيس البرلمان خورخي رودريغيز إلى أنّ “البحر الكاريبي تحوّل خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى مسرح للرعب والترهيب”، مؤكداً “مقتل أكثر من 80 شخصاً بسبب العمل العسكري الأميركي”.

وتأتي هذه المواقف في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، الاستيلاء على “ناقلة نفط ضخمة جداً” قبالة سواحل فنزويلا، مدّعياً أنّ العملية جاءت “لسبب وجيه”.

