أوكرانيا تعلن استهداف ناقلة نفط روسية جديدة في البحر الأسود تتهمها بالانتماء إلى “الأسطول الشبح”​

أعلنت مصادر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن مسيّرات بحرية أوكرانية هاجمت، اليوم الأربعاء، ناقلة النفط “داشان” في البحر الأسود، متهمة السفينة بأنها جزء من “الأسطول الشبح” الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية.

وأوضحت المصادر، لوكالة فرانس برس، أن الناقلة التي ترفع علم جزر القمر تعرّضت لـ”أضرار جسيمة” جراء الهجوم، في أحدث حلقة من سلسلة ضربات بحرية أوكرانية تستهدف ناقلات مرتبطة بروسيا.​

ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من إعلان كييف تنفيذ ضربات مماثلة طالت ناقلتي نفط فارغتين من “الأسطول الشبح” قرب السواحل التركية في البحر الأسود، وهو ما أثار حينها احتجاجاً من أنقرة التي استدعت ممثلي روسيا وأوكرانيا وحذّرت من أن هجمات المسيّرات في البحر الأسود تمثّل “تصعيداً مقلقاً” وقد تحول الممر البحري الحيوي إلى ساحة مواجهة مفتوحة.

وتسيطر تركيا، التي تحافظ على علاقات متوازنة مع موسكو وكييف، على مضيق البوسفور الرابط بين البحر الأسود والبحر المتوسط، ما يجعل أي تصعيد بحري في هذه المنطقة موضع متابعة دقيقة نظراً لأهميته في عبور الحبوب الأوكرانية والنفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

المصدر: أ.ف.ب.