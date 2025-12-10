الرئيس الكولومبي يدعو إلى عفو عام وحكومة انتقالية شاملة في فنزويلا​

دعا الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو، الأربعاء، إلى إقرار عفو عام وتشكيل حكومة انتقالية تضم جميع الأطراف في فنزويلا، بالتزامن مع تسليم جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو في أوسلو.

وكتب بيترو على منصة “إكس” أن “مشكلة فنزويلا هي مزيد من الديموقراطية”، مؤكداً أن “الوقت حان لعفو عام وتشكيل حكومة انتقالية تشمل الجميع”، في إطار مسار سلمي للخروج من الأزمة السياسية.​

وانتقد الرئيس الكولومبي في رسالته الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على كراكاس وظروف إعادة انتخاب نيكولاس مادورو في 2024، معتبراً أن الرد على “العدوان الخارجي” لا يكون فقط بالاستعداد العسكري، بل أيضاً عبر “ثورة ديموقراطية” تقوم على توسيع المشاركة السياسية لا تعميق القمع “غير الفاعل”.

وذكّر بيترو بأنه كان قد اقترح في آب/أغسطس 2024 رفع “جميع العقوبات عن فنزويلا” مقابل عفو عام داخلي وخارجي، بما يفتح الباب أمام حل تفاوضي يضمن انتقالاً سياسياً وسلمياً للسلطة.​

في موازاة ذلك، تسلّمت آنا كورينا سوسا، ابنة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، جائزة نوبل للسلام الأربعاء في أوسلو نيابة عن والدتها التي تعيش متوارية عن الأنظار داخل فنزويلا.

المصدر: أ.ف.ب.