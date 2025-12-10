إضراب موظفي القطاع العام في الشمال.. نحّال يجول على الإدارات ويؤكد الالتزام الكامل والتحرك المفتوح

جال عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال على عدد من الإدارات العامة في مدينة طرابلس والجوار، مؤكداً أن الالتزام كامل بالإضراب الذي دعت إليه الرابطة في بيانها الأخير، مشيراً إلى أن هذا التطور الميداني يأتي صرخة غضب في وجه السلطة السياسية التي باتت تنتهج سياسة دفن الرأس في الرمال، وتمارس أيضاً سياسة التسويف والمماطلة في إعطاء الحقوق.

وأشار إلى عقد لقاءات عدة مع الموظفين الذين دعوا في أوقات سابقة إلى تحركات تصاعدية، وإلى التصعيد في حال لم تلتزم السلطة بتنفيذ مطالب الموظفين في القطاع العام، على أن يُحال هذا الأمر إلى التداول بين الموظفين.

وأعلن أن الرابطة تُبقي اجتماعاتها مفتوحة للتداول في كل التطورات والمستجدات، وأن الإضراب اليوم هو تحرّك مطلبي، مؤكداً أن الالتزام في كل الشمال كبير جداً، وموجهاً الاعتذار إلى المواطنين لتوقّف الخدمات خلال الإضراب.

