زاخاروفا تنتقد تصريحات وزيرة الخارجية الفنلندية.. وتعدها بنسخة من كتاب يذكرها بتاريخ بلادها مع روسيا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، “ماريا زاخاروفا”، بشدة تصريحات وزيرة الخارجية الفنلندية “إيلينا فالتونين”، التي قالت إن أحداً لم يهاجم روسيا خلال المئة عام الماضية، فيما اتهمت موسكو بمهاجمة 19 دولة.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على “تلغرام”: “صرحت وزيرة الخارجية الفنلندية بأن روسيا خلال المئة عام الماضية هاجمت 19 دولة مجاورة، بينما لم يهاجمها أحد”.

وأضافت بسخرية لاذعة: “هل جهلها بحقيقة أن ألمانيا النازية هاجمت الاتحاد السوفيتي عام 1941 ناجم عن تأثير التعليم الألماني، أو عن تسلل عملاء أجانب إلى الحكومة الفنلندية، أم عن تدهور المؤسسات الديمقراطية التي أوصلت إلى المناصب العليا أشخاصاً جهلة وعديمي الكفاءة؟”.

وأشارت المتحدثة الروسية إلى خلفية فالتونين الشخصية، مذكّرة بأن عائلتها عاشت في ألمانيا خلال طفولتها، وأنها تلقت تعليمها في مدارس ألمانية قبل عودتها إلى هلسنكي عام 1995، معتبرة أن مصادر معلومات الوزيرة ربما “لا تتعدى كتيّباً من الناتو”.

وذكّرت زاخاروفا بتاريخ المواجهات بين فنلندا وروسيا السوفيتية، مشيرة إلى توغل القوات الفنلندية في مارس 1918 قبل إعلان الحرب رسمياً في مايو/أيار، ثم الهجوم مجدداً في أكتوبر/تشرين الأول 1921 عبر عمليات تخريبية واستهداف مواقع حكومية ومخازن الغذاء ووحدات الجيش الأحمر، قبل أن تُهزم وتوقّع اتفاقاً جديداً لترسيم الحدود في مارس/آذار 1922.

وأضافت: “وهكذا تكون فنلندا قد هاجمت روسيا السوفيتية مرتين قبل حرب الشتاء 1939–1940، ساعية لاقتطاع أراضٍ حدودية”.

وفي ختام تصريحاتها، قالت زاخاروفا إن الوزارة ستزوّد فالتونين قريباً بنسخة مترجمة إلى الفنلندية من كتاب صادر عن الجمعية العسكرية التاريخية الروسية بعنوان: “الكتاب الأسود: موجز تاريخ الروسوفوبيا في السويد وفنلندا”.

المصدر: روسيا اليوم