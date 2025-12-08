بوتين: روسيا ملتزمة بتعزيز “منظمة معاهدة الأمن الجماعي”

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “التزام روسيا ببذل كل جهد لتعزيز منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال ولايتها المقبلة”.

وجاء كلام بوتين الاثنين خلال مشاركته في موسكو باجتماع رؤساء برلمانات دول المنظمة (بيلاروسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان بالإضافة إلى روسيا).

وقال بوتين “في العام المقبل، كما تعلمون، تنتقل رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى الاتحاد الروسي، وسنقوم بكل ما يتعلق بتعزيز المنظمة، بلا شك”، وأضاف أن “هذا العمل سيكون استمرارًا للإنجازات التي حققتها قرغيزستان خلال رئاستها للمنظمة في العام الحالي”.

وأوضح بوتين أن “الاستمرارية ستشمل جميع المجالات الرئيسية”، وأضاف: “هذا يعني تعزيز دفاعنا وتنسيق سياساتنا في مجال النشاط العسكري وفي مجال التعاون العسكري التقني”.

المصدر: روسيا اليوم