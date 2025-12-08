النائب خليل ردا على ادعاءات جعجع : من يريد الانتخابات لا يستخدمها كسلاح ضد الاخرين

ردَّ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل على الادعاءاتِ الاخيرةِ التي ساقَها رئيسُ حزبِ القوات سمير جعجع ضدَ رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري واتهامِه بتعطيلِ العملِ التشريعي ورفضِ تعديلِ قانونِ الانتخاب. واوضحَ خليل انَ من يريدُ الانتخاباتِ لا يستخدمُها كسلاحٍ ضدَ الاخرين.

وقال من مجلس النواب ان”إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مسألة ثابتة لا نقاش فيها وهذا أمر لا يخضع للابتزاز السياسي ولا للمزاديات”.

وأضاف: “ما يحصل اليوم ليس تصويبًا تقنيًا بحتًا، ولا إصلاحًا ديمقراطيًا، ولا اهتمامًا بالمغتربين وأصواتهم، بل هو محاولة لاستغلال لحظة سياسية في ظلّ غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين للتعبير عن رأيهم في هذا الاستحقاق، في محاولة للاستثمار بالمغتربين لمصالح لا تمتّ إليهم بصلة”.

وتابع” يجب أن نذكّر الدكتور جعجع أن كتلة القوات اللبنانية هي أول من عطّل نقاش قانون جديد للانتخابات تنفيذا وتطبيقا لاتفاق الطائف تقدمت فيه كتلة التنمية والتحرير قبل سنوات”.

واردف قائلا:” يجب تذكير الدكتور جعجع أن موقع رئاسة مجلس النواب وصلاحية الدعوة الى الجلسات صلاحية دستورية، قانونية ونظامية لرئيس المجلس النيابي لا تقبل المصادرة ولا الوصاية من أحد ولن نسمح لأي جهة أيًّا تكن بمحاولة التأثير عليها كما هناك المحاولات للتأثير على مواقع ومؤسسات وصلاحيات أخرى”.

المصدر: مواقع+ موقع المنار