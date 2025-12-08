صحيفة سويسرية: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة قضت رسميا على حلم انضمام أوكرانيا إلى “الناتو”

أشارت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” السويسرية إلى أن الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي قضت عملياً على إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وجاء في المقال أن “احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو أصبح بعيداً نهائياً عن جدول الأعمال، فوفق الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الحلف “يجب أن لا يوسع عضويته باستمرار”.

ونشر البيت الأبيض يوم الجمعة الماضية الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي، التي تشير إلى وجود خلافات في الرؤى بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حيث تظهر بحسب الوثيقة “توقعات غير واقعية” تجاه النزاع في أوكرانيا.

وتتهم الوثيقة الاتحاد الأوروبي بالاعتماد على استمرار القتال، وتجاوز المبادئ الأساسية للديمقراطية في مسعى لقمع المعارضة.

وأكدت الاستراتيجية أن واشنطن عازمة على مواجهة هذا النهج، ودعت الدول المعنية إلى إعادة تقييم مواقفها تجاه النزاع بما يتماشى مع مصالح الأمن القومي الأمريكي.

المصدر: روسيا اليوم