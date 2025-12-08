الراعي من قصر بعبدا استبعد وقوع حرب: نحن في زمن التفاوض وفجر السلام حط رحاله

اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي من قصر بعبدا اننا “في زمن التفاوض وفجر السلام حط رحاله”.

واذ أكد ان “الجيش اللبناني يقوم بعمله في جنوب الليطاني”، قال انه” لا يتخوّف من وقوع حرب”، مشيرا الى ان”الأميركي يمون على الإسرائيلي ونحن في زمن التفاوض والديبلوماسية”.

واعبر في هذا السياق ان”المباشرة بالمفاوضات علامة جيدة والسفير كرم شخصية ممتازة للمهمة”.

وقال ان “رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فوق الجميع وحتى البطريرك، ولا توجد هوة بيننا، ونحن نفرح بفجر السلام بعد زيارة البابا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام