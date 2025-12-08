الإثنين   
    زيلينسكي في بريطانيا لبحث الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا

      يستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في لندن لبحث الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، وذلك عقب ثلاثة أيام من المباحثات بين مسؤولي أوكرانيا ونظرائهم الأمريكيين.

      وفي الوقت نفسه، يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في لندن لمناقشة الرد الأوروبي على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا.

      وأكد زيلينسكي أنه بحث “الخطوات القادمة” مع مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى نيته “الاستمرار في العمل بحسن نية”.

      من جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي ترامب نظيره زيلينسكي، مؤكدًا أنه “ليس جاهزًا” للتوقيع على المقترح الأمريكي، وأنه لم يطلع عليه إلا مؤخرًا، رغم أن الشعب الأوكراني يرحب به، مضيفًا أن روسيا وافقت على المقترح جزئيًا، لكنه غير متأكد من موقف زيلينسكي النهائي.

      أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فلم يبدِ موافقة نهائية على خطة البيت الأبيض، لكنه أشار إلى أن بعض جوانبها “غير قابلة للتنفيذ”.

      المصدر: روسيا اليوم

