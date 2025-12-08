الجيش السوداني يصدّ هجومًا لطائرة مسيّرة تابعة لـ”الدعم السريع” في النيل الأزرق

أعلنت السلطات السودانية أن الجيش تمكن من إحباط هجوم بطائرة مسيّرة نفذته قوات “الدعم السريع” واستهدف منشآت خدمية مدنية في مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق.

وقالت حكومة الولاية، في بيان، إن القوات المسلحة صدّت محاولة لاستهداف البنية التحتية المدنية، ووصفت قوات “الدعم السريع” بأنها “ميليشيا إرهابية”.

كما أدانت الهجوم “بأشد العبارات”، مشيرة إلى أن الطائرة المسيّرة حاولت ضرب محطة الكهرباء الرئيسية في المدينة، من دون تقديم تفاصيل حول الأضرار أو الإصابات.

وأضاف البيان أن محطة الطاقة تمثل مرفقًا حيويًا تعتمد عليه خدمات المياه والمستشفيات ومراكز غسيل الكلى ووحدات العناية بالأطفال حديثي الولادة، معتبرًا أن الهجوم “يعكس استهتارًا واضحًا بأرواح المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية”.

واتهمت السلطات السودانية قوات “الدعم السريع” خلال الأسابيع الماضية بتنفيذ سلسلة من الهجمات الجوية بالطائرات بدون طيار على منشآت مدنية في ولايات شمالية وشرقية، من بينها محطات كهرباء وبنى تحتية خدمية.

وفي سياق متصل، أكد وزير العدل السوداني، عبد الله ضريف، خلال جلسة نقاشية في منتدى الدوحة 2025، أن الحكومة “مستعدة للدخول في حوار سياسي لإنهاء الحرب المستمرة منذ 20 شهرًا”، لكنه شدد على أن أي تسوية “تتطلب نزع سلاح قوات الدعم السريع، وانسحابها من المدن الكبرى، وتسليم السيطرة الأمنية للسلطات الحكومية”.

وقال ضريف إن “السلام لا يمكن أن يتقدم بينما تستمر قوات الدعم السريع في السيطرة على المناطق الحضرية واستخدام الأسلحة الثقيلة”، موضحًا أن شروط الخرطوم لوقف إطلاق النار تشمل تسليم الأسلحة في مناطق محددة، ومغادرة المدن، وتمكين الشرطة من تولي المسؤولية الأمنية.

وأضاف أن الحكومة “منفتحة على جهود الوساطة الإقليمية والدولية”، متهما قوات “الدعم السريع” بـ”الرفض المتكرر للالتزام بالاتفاقيات”

المصدر: الميادين