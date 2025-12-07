وقفة احتجاجية في مطار صنعاء الدولي للتنديد بالحصار وما خلّفه من معاناة إنسانية

نظّمت قطاعات الطيران والصحة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية مشتركة في مطار صنعاء الدولي بالتزامن مع اليوم العالمي للطيران المدني، بهدف تسليط الضوء على استمرار الحصار المفروض على اليمن وما خلّفه من معاناة إنسانية واسعة.

وفي بيان مشترك، استنكرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة والبيئة بشدة ما تعرّض له مطار صنعاء الدولي من قصف وتدمير وحصار شامل من قبل تحالف العدوان، معتبرة ذلك انتهاكاً واضحاً للقوانين والمعاهدات الدولية.

وأوضح البيان أن القيود المستمرة المفروضة على المطار تمثل واحدة من أكبر المآسي الإنسانية غير المرئية على مستوى العالم، حيث تحول إغلاق المطار إلى رمز لمعاناة طويلة أدت إلى وفاة الآلاف وتفاقم الأزمات الصحية والاجتماعية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية الواردة في البيان، فقد توفي أكثر من 1.5 مليون مريض نتيجة عدم قدرتهم على الحصول على الأدوية التي كان يتم إدخالها عبر المطار، إضافة إلى وفاة 125 ألف مريض لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج، كما توجد حالياً أكثر من 250 ألف حالة مرضية بحاجة عاجلة للسفر لإنقاذ حياتها، فيما تراجعت واردات الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 60%.

وأشار البيان أيضاً إلى تضرر مئات القطاعات الحيوية المرتبطة بالطيران المدني، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتجارة والسياحة والاستثمار، فضلاً عن معاناة آلاف اليمنيين العالقين في مطارات دولية وعدم تمكنهم من العودة إلى وطنهم.

وأكد البيان حرمان ملايين المواطنين من حقهم في التنقل والسفر، وفقدان أكثر من 80% من العاملين في قطاع الطيران المدني لوظائفهم، بينهم 5,000 موظف في مطار صنعاء وشركات الطيران الوطنية، كما تعذّر سفر الطلبة المبتعثين لإكمال تعليمهم في الخارج، وتوقفت البعثات الطبية الدولية التي كانت تقدم خدمات علاجية متخصصة داخل اليمن.

وفي تصريحات خاصة، دعا مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، منظمة الطيران المدني الدولي إلى القيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، مطالباً بفتح المطار دون أي شروط، مشيراً إلى جاهزية المطار الكاملة وعدم وجود أي مبرر لاستمرار إغلاقه، كما طالب المنظمات الحقوقية بالضغط لرفع الحظر بشكل كامل.

من جانبه، أكد الناشط الحقوقي، سند الصيادي، أن الحصار يتفاقم على مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والغذائية، وأن إغلاق مطار صنعاء يشكّل جزءاً من مأساة مركّبة تسببت بها سياسات الحصار والعدوان، مشدداً على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالمبادئ والمواثيق الدولية، وداعياً المنظمات الإنسانية والحقوقية المستقلة إلى اتخاذ مواقف تتجاوز مواقف المنظمات “المسيّسة” التابعة للإدارة الأمريكية والدول الغربية.

المصدر: يونيوز