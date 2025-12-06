اسبانيا | ردود فعل الإسبان على انسحاب بلادهم من مسابقة يوروفيجن احتجاجًا على مشاركة “إسرائيل”

أعرب الإسبان في مدريد عن دعمهم لقرار التلفزيون العام الإسباني بالانسحاب من مسابقة يوروفيجن، احتجاجًا على استمرار مشاركة إ”سرائيل”.

وعلّق أحد المتقاعدين قائلاً: “يبدو لي أن روسيا طُردت بسبب غزوها لأوكرانيا، وهذا مقبول. وما تفعله إسرائيل هو نفس الشيء أو أسوأ”.

وقال روبين بريونيس، صحفي في التلفزيون العام الإسباني: “أن تعبر أربع دول فقط عن قرارها بالانسحاب من مسابقة يوروفيجن يبدو لي غير كافٍ، وأجد الأمر غير منطقي لأن الوضع في فلسطين واضح، وما تفعله إسرائيل واضح، وأن لا تتخذ المزيد من الدول هذا القرار يبدو لي غير منطقي”.

بدورها، أعربت أريانا زييلينسكي، مصممة، عن موقف أكثر حيادية: “أعتبر أن موقفي محايد؛ لا أرى الأمر خطأً تمامًا، حتى لو كان من المؤلم عدم المشاركة لسنة واحدة. لا أرى خطأً كاملًا في عدم المشاركة كطريقة للاحتجاج؛ أحيانًا يجب تقديم بعض التضحيات لإحداث أثر حقيقي”.

المصدر: وكالة يونيوز