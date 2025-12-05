عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا يرتفع إلى 846 شخصًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 846 قتيلاً، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 547 مفقوداً، وفق ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث الوطنية. وأضاف البيان أن نحو 2,700 شخص أصيبوا جراء الكارثة، فيما اضطر أكثر من مليون شخص لمغادرة منازلهم.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية شملت مقاطعات شمال سومطرة وآتشيه وغرب سومطرة. وأكدت السفارة الروسية في جاكرتا عدم تلقي أي استغاثات من مواطنين روس، بينما كانت السلطات قد أعلنت سابقاً عن مقتل 837 شخصاً نتيجة هذه الظواهر الطبيعية.

لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال المفقودين وتقديم المساعدة للمتضررين، وسط تحذيرات من استمرار خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق المتأثرة.

المصدر: الأناضول