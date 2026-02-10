إندونيسيا تستعد لإرسال آلاف الجنود إلى غزة

يستعد الجيش الإندونيسي لنشر ما يصل إلى 8000 جندي في “مهمة حفظ سلام” محتملة في غزة، في خطوة تبرز جهود الرئيس برابوو سوبيانتو لتوسيع مشاركة إندونيسيا، الدولة الإسلامية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، في ما يُسمى خطة «السلام» الأميركية في غزة.

وصرح رئيس أركان الجيش الإندونيسي، ميرولي سيمانجونتاك، في بيان صدر مساء أمس، بأن الخطة لا تزال أولية، وأن عدد القوات وتوقيت النشر يعتمدان على مزيد من التنسيق على طول التسلسل القيادي العسكري.

وأضاف البيان أن أيّ نشر مستقبلي سيركز بشكل أساسي على الوحدات الهندسية والطبية

جاء هذا البيان عقب اجتماع مشترك بين القيادة العسكرية والشرطية والرئيس برابوو في جاكرتا.

وكثّفت إندونيسيا في الأشهر الأخيرة جهودها الدبلوماسية بشأن غزة، كما انضمت مؤخراً إلى ما يُسمى «مجلس السلام» الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال برابوو إن بلاده، الواقعة في جنوب شرق آسيا، ستكون منفتحةً على إقامة علاقات مع إسرائيل إذا اعترفت الأخيرة بدولة فلسطينية.

المصدر: موقع الأخبار