بالفيديو | موكب سيارات يرفع أعلام حزب الله يجوب شوارع في بغداد​

جابت مسيرة كبيرة للمركبات شوارع في العاصمة العراقية بغداد، وهي ترفع أعلام المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله، في مشهد عكس تضامنا شعبيا مع المقاومة في لبنان.

وجاء الموكب في سياق إظهار الدعم لمحور المقاومة والتأكيد على وحدة الموقف في مواجهة تهديدات واعتداءات الكيان الصهيوني في المنطقة.

وأتت هذه التظاهرة بعد الخطأ الذي وقعت فيه السلطات المالية العراقية، بعد إدراج حزب الله في لبنان وحركة أنصار الله في اليمن ضمن قائمة الجماعات الإرهابية التي تطالها إجراءات تجميد الأصول المالية، في قرار صادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين نُشر في جريدة الوقائع الرسمية.

ووُصف هذا الخطأ بالفادح، ما استدعى توجيهات مباشرة من السوداني لمحاسبة المقصرين، في ظل تأكيد بيان حكومي أن ما ورد في القرار يعكس مواقف غير حقيقية، وأن الحكومة متمسكة بمواقفها السياسية والإنسانية المبدئية من العدوان على الشعبين في لبنان وفلسطين، والتي “لا تخضع للمزايدات”.​

المصدر: موقع المنار