الخميس   
   04 12 2025   
   13 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 16:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    كرامي يلتقي بعثة الاتحاد الأوروبية للرقابة على الانتخابات: لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية

      بحث رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي مع بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات النيابية، ملف الانتخابات النيابية العامة للعام ٢٠٢٦.

      وأكد كرامي خلال لقائه الوفد في مجلس النواب اليوم على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، ورفض أي بحث في التمديد للمجلس او تأجيلها لفترة طويلة، لأن احترام المواعيد الدستورية هو أساس الانتظام السياسي والمؤسسي في لبنان”.

      وشدّد كرامي على أن “حق اللبنانيين في اختيار ممثليهم هو حق دستوري مع حرصي وحرص تكتل “التوافق الوطني” على صون عمل مؤسسات الدولة وتعزيز انتظامها، وعلى أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة حقيقية لترسيخ الشفافية وتجديد الحياة السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      فيصل كرامي دان العدوان على بليدا: الجنوب كان وسيبقى درع الوطن كله

      فيصل كرامي دان العدوان على بليدا: الجنوب كان وسيبقى درع الوطن كله

      النائب كرامي يحذر من تصريحات الموفد الأميركي ويؤكد دعم الحكومة والجيش

      النائب كرامي يحذر من تصريحات الموفد الأميركي ويؤكد دعم الحكومة والجيش

      النائب كرامي: لمنح علامات استلحاق للطلاب في التعليم المهني نتيجة الأوضاع الصعبة

      النائب كرامي: لمنح علامات استلحاق للطلاب في التعليم المهني نتيجة الأوضاع الصعبة