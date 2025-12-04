كرامي يلتقي بعثة الاتحاد الأوروبية للرقابة على الانتخابات: لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية

بحث رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي مع بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات النيابية، ملف الانتخابات النيابية العامة للعام ٢٠٢٦.

وأكد كرامي خلال لقائه الوفد في مجلس النواب اليوم على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، ورفض أي بحث في التمديد للمجلس او تأجيلها لفترة طويلة، لأن احترام المواعيد الدستورية هو أساس الانتظام السياسي والمؤسسي في لبنان”.

وشدّد كرامي على أن “حق اللبنانيين في اختيار ممثليهم هو حق دستوري مع حرصي وحرص تكتل “التوافق الوطني” على صون عمل مؤسسات الدولة وتعزيز انتظامها، وعلى أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة حقيقية لترسيخ الشفافية وتجديد الحياة السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا”.

المصدر: موقع المنار