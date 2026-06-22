تقرير مصور | مفاوضات إيرانية – أمريكية في سويسرا تُحرز تقدماً

مخرجات عديدة لجولة المفاوضات الايرانية الأمريكية التي استمرت على مدار يومين حيث استهلت بجلسة بين رؤساء الوفود تلتها اجتماعات للجان الداخلية.

فوق قمة بورغنشتوك وسط جبال الآلب السويسرية، قمة سياسية مصيرية وتاريخية بين ايران وامريكا.. كل شيء هنا يوحي بأن المخاض لن يكون سهلا.. بعد جدل التأجيل والاجتماع استمر التفاوض لساعات الصباح الأولى.. لبنان الذي كان لُبّ الجولة الافتتاحية دعي للمشاركة في لجنة مراقبة تسمى بآلية فض النزاع لضمان تثبيت وقف اطلاق النار.

تقرر تشكيل ثلاث لجان بحسب بنود وثيقة اسلام اباد بدأت اجتماعاتها غداة القمة .. واحرزت ايران تقدما وصفته بالمهم في ملف الاصول المجمدة وتقول طهران إنها مستعدة للتعاون الاقتصادي مع لبنان الذي يستطيع الاستفادة من الانفراجة الاقتصادية المتوقعة في ايران.

ومن اجل ضمان وضع مضيق هرمز تم انشاء خط اتصال بين المتفاوضين والوسطاء تفاديا لأي طارئ ولضمان ستين يوما من العمل على الوصول لاتفاق نهائي.

المصدر: موقع المنار