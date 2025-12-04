الرئيس الجزائري: لا سلام في الشرق الأوسط إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن “لا سلام في الشرق الأوسط إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وجاءت تصريحات تبون الأربعاء خلال زيارة لوكاشينكو للجزائر، وهي الأولى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 30 عاماً، حيث أجرى الرئيسان محادثات ثنائية توسعت لاحقاً لتشمل وفدي البلدين، قبل الإشراف على توقيع حزمة من الاتفاقيات المشتركة.

وأشار تبون إلى أن الجزائر كانت من الدول التي احتضنت إعلان قيام الدولة الفلسطينية عام 1988، مؤكداً على ضرورة إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي.

كما جدد الرئيس الجزائري موقف بلاده بشأن النزاع في ليبيا، مؤكداً على “ضرورة الحل السلمي عبر التوافق والحوار بين الليبيين والانتخابات ورفض التدخل الأجنبي”، مشدداً على أن التعاون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثلان السبيل لتجنب التصعيد في الأزمات الإقليمية.

وعلى الصعيد الثنائي، كشف تبون أن البلدين اتفقا على “تشجيع الشراكة والاستثمار في قطاعات الفلاحة والصحة الحيوانية والطاقة والبحث العلمي والصناعة الصيدلانية”، معبراً عن ارتياحه لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون وصفها بأنها “تضع الشراكة بين الجزائر وبيلاروسيا في إطار واعد”.

وأوضح أن المباحثات شملت وضع خطوط عريضة لخارطة طريق تشمل التعاون المتعدد القطاعات للفترة 2026 – 2027، فيما أشرف الرئيسان على توقيع إعلان مشترك لتعزيز علاقات الشراكة والصداقة بين البلدين، إلى جانب 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الصناعة والصحة والزراعة والبحث العلمي والتعاون العسكري والتقني.

وأضاف تبون أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وبيلاروسيا بلغ نحو 34 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة ستستضيفها الجزائر قريباً، بعد عقد الاجتماع الأول في العاصمة البيلاروسية مينسك في أبريل الماضي.

المصدر: وكالة الأناضول