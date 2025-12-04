روسيا تهدد بمصادرة 190 مليار دولار أوروبية.. وقبرص وألمانيا الأكثر تضررًا

أفادت وكالة “نوفوستي” بأن روسيا قد تصادر أكثر من 190 مليار دولار لدول الاتحاد الأوروبي ومستثمريها في حال تم المساس بالأصول الروسية المجمدة لديها أو استخدامها لإقراض أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة أن الأصول الروسية المجمدة لدى منظومة “يوروكليار” البلجيكية تُقدَّر بنحو 209 مليارات دولار، وأن أي استخدام لها ضد مصالح روسيا قد يؤدي إلى خسائر مباشرة كبيرة للدول الأوروبية.

وأشارت إلى أن الدول الأكثر تأثرًا ستكون قبرص بمبلغ 100 مليار دولار، وألمانيا بـ 20.1 مليار دولار، وهولندا 16.1 مليار دولار، وفرنسا 15.1 مليار دولار، وإيطاليا 13 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن المبلغ الذي قد تصادره روسيا قد يكون أكبر إذا أُخذت في الاعتبار الأموال في الحسابات من نوع C، التي لا يمكن سحبها إلا بقرار حكومي، وفق ما وصفته روسيا بردها على دول العقوبات.

ويأتي ذلك بعد أن جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حوالي نصف الاحتياطيات الروسية، أي أكثر من 200 مليار يورو، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معظمها في حسابات منظومة “يوروكليار”.

