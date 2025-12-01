الغارديان: بريطانيا تقلص برامج توطين اللاجئين بنسبة 26%

أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية انخفاض عدد اللاجئين الذين سُمح لهم بالاستقرار في المملكة المتحدة عبر برامج الأمم المتحدة بنسبة 26% خلال عام واحد، ليبلغ العدد 7,271 لاجئًا حتى سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بـ9,872 في العام السابق، وفق تقرير لصحيفة الغارديان.

ويأتي هذا التراجع بعد إعلان وزيرة الداخلية، شبانة محمود، عن إطلاق ثلاثة مسارات جديدة “آمنة وقانونية” لعدد محدود من المتقدمين، إضافة إلى تعليق برنامج لمّ شمل العائلات منذ سبتمبر/أيلول، وهو ما أثار انتقادات منظمات حقوقية.

وتشير البيانات إلى أن 3,686 أفغانيًا وصلوا عبر “مسار الاستجابة لأفغانستان” بعد حادثة تسريب بيانات طالت 19 ألف شخص.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزيرة الداخلية خططًا لإنهاء الحماية الدائمة للاجئين، وإعادة فحص طلباتهم كل 30 شهرًا، وتشديد إجراءات الترحيل، ومصادرة أصول من يصلون عبر القوارب.

المصدر: الغارديان