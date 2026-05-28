بريطانيا وبولندا تعتبران روسيا “أكبر خطر” على أمنهما

اعتبرت بريطانيا وبولندا في الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، امس الأربعاء، أن روسيا تمثل “أكبر خطر” على أمنهما.

وحسب الاتفاقية، التي وقع عليها رئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والبولندي دونالد توسك، فإن الدولتين تعتزمان تطوير نظام جديد للدفاع الجوي وتوسيع استخدام الطائرات المسيرة في الجناح الشرقي للناتو، وزيادة التوافق العملياتي لقواتهما المسلحة.

وحددت الدولتان روسيا كـ”أكبر خطر أمني على المدى الطويل”، وأعلنتا عن عزمهما “التصدي للأعمال الخبيثة” التي نسبتاها لروسيا، وتشديد العقوبات ضد موسكو.

كما أكدت بريطانيا وبولندا دعمهما لأوكرانيا وعزمهما على مواصلة العمل على إجبار روسيا على دفع تعويضات لكييف.

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت مرارا أنها لا تعتزم شن أي هجمات على دول الناتو، وأعربت عن قلقها إزاء الأنشطة العسكرية للحلف بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية