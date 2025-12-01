رئيس بلدية شمسطار: الاستثمار في مقدرات البلديات يبدأ بالتخطيط والرؤية الاستراتيجية

أكد رئيس بلدية شمسطار، سهيل الحاج حسن، خلال برنامج “حكي بلدي” أن البلديات تشكل ركيزة أساسية للتنمية المحلية، وأن العنصر البشري هو الأساس في أي عمل بلدي ناجح، مشيرًا إلى قدرة كادر البلدية على تحويل الإمكانات إلى مشاريع منتجة.

وأوضح الحاج حسن أن البلدية تعمل منذ 2010 وفق خطط سنوية واضحة، وشدد على أهمية المشاريع التي تم تنفيذها، مثل تأمين مياه الشفة، مشروع الجرد الزراعي مع وكالة التنمية الفرنسية، وإحصاء البيوت التراثية مع الجامعة اللبنانية لإعادة إحيائها.

وأشار إلى احتضان البلديات للأفكار الجامعية والمشاريع البحثية، والمجلس الشبابي الذي يشارك في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، فضلًا عن التحول الرقمي الذي يسهل العمل الإداري.

ودعا الحاج حسن الوزارات إلى دعم البلديات ماليًا، موضحًا أن الموارد محدودة، وأن البلديات تقوم بأعمال تفوق صلاحياتها لتعويض غياب الدولة، مؤكدًا أن التخطيط والرؤية الاستراتيجية هما مفتاح استثمار مقدرات البلديات بنجاح.

المصدر: جمعية العمل البلدي