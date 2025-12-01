الإثنين   
    الكرملين: بوتين يلتقي ويتكوف غدًا

      أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعاً مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف بعد ظهر يوم غد الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول، ضمن سلسلة اتصالات روسية-أمريكية متواصلة.

      وأوضح بيسكوف أن بوتين سيعقد اليوم الإثنين أيضاً عدة اجتماعات تحضيرية قبل اللقاء مع الوفد الأمريكي، الذي يضم أيضًا جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.

      وفي وقت سابق ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن ويتكوف وكوشنر سافرا إلى موسكو لمواصلة المفاوضات مع السلطات الروسية.

      جاء ذلك بعد محادثات أمريكية-أوكرانية عُقدت أمس الأحد في جنوب ولاية فلوريدا، ضمّت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي ستيفن ويتكوف وكوشنر، فيما مثل الجانب الأوكراني سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف والنائب الأول لوزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا وعدد من المسؤولين.

      المصدر: روسيا اليوم

      الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة كلينوفويه في دونيتسك

      “بلومبرغ”: الهند تبحث مع روسيا شراء مقاتلات “سو-57” ومنظومة “إس-500”

      “وول ستريت جورنال”: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو اليوم