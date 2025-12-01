الإثنين   
   01 12 2025   
   10 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 12:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    6 طائرات تعبر أجواء فنزويلا رغم التحذير الأميركي

      أظهرت بيانات ملاحية من منصة “فلايت رادار” عبور 6 طائرات بأرقام بنمية وكولومبية داخل الأجواء الفنزويلية، بعد تحذير أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقًا بالكامل.

      وأظهرت السجلات أن 5 طائرات غادرت مطار بنما سيتي، وتوجهت 4 منها مباشرة إلى مطار كراكاس، بينما واصلت الخامسة طريقها نحو سورينام. فيما دخلت الطائرة السادسة الأجواء الفنزويلية قادمة من بوغوتا قبل الهبوط في كراكاس.

      وفي الفترة بين 21 و29 نوفمبر، ألغيت أو أُجّلت 270 رحلة طيران في فنزويلا بسبب التحذير الأميركي، كان مطار سيمون بوليفار الدولي الأكثر تأثرًا بـ170 تأجيلًا و27 إلغاء.

      رغم ذلك، طلبت هيئة الطيران الفنزويلية من شركات الطيران الدولية استئناف رحلاتها خلال 48 ساعة، محذرة من فقدان تصاريح التحليق في البلاد، حسب ما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      صحيفة أمريكية: ترامب طلب من نظيره الفنزويلي الاستقالة وترك البلاد

      صحيفة أمريكية: ترامب طلب من نظيره الفنزويلي الاستقالة وترك البلاد

      “رويترز”: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي

      “رويترز”: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي

      منظمة حقوقية: إعطاء أوامر بقتل الأشخاص على متن قوارب في الكاريبي جريمة حرب

      منظمة حقوقية: إعطاء أوامر بقتل الأشخاص على متن قوارب في الكاريبي جريمة حرب