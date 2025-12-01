6 طائرات تعبر أجواء فنزويلا رغم التحذير الأميركي

أظهرت بيانات ملاحية من منصة “فلايت رادار” عبور 6 طائرات بأرقام بنمية وكولومبية داخل الأجواء الفنزويلية، بعد تحذير أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقًا بالكامل.

وأظهرت السجلات أن 5 طائرات غادرت مطار بنما سيتي، وتوجهت 4 منها مباشرة إلى مطار كراكاس، بينما واصلت الخامسة طريقها نحو سورينام. فيما دخلت الطائرة السادسة الأجواء الفنزويلية قادمة من بوغوتا قبل الهبوط في كراكاس.

وفي الفترة بين 21 و29 نوفمبر، ألغيت أو أُجّلت 270 رحلة طيران في فنزويلا بسبب التحذير الأميركي، كان مطار سيمون بوليفار الدولي الأكثر تأثرًا بـ170 تأجيلًا و27 إلغاء.

رغم ذلك، طلبت هيئة الطيران الفنزويلية من شركات الطيران الدولية استئناف رحلاتها خلال 48 ساعة، محذرة من فقدان تصاريح التحليق في البلاد، حسب ما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

المصدر: وكالات