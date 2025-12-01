الحاج حسن: تعزيز الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة حملة التهويل على لبنان

أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل وعضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن لبنان يواجه حملة تهويل واسعة تقودها إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الأطراف الأوروبية والعربية واللبنانية، تهدف إلى ترهيب المواطنين وإضعاف الدولة ومؤسساتها والمقاومة وبيئتها.

وخلال احتفال تأبيني أقيم في مجمع الإمام الصادق (ع) في حي السلم، شدد الحاج حسن على أهمية تمكين الوحدة الوطنية لمواجهة هذه الحملة، مؤكداً أن الانقسامات الداخلية تشكل نقطة ضعف يستغلها العدو الإسرائيلي.

وأشار إلى أن البعض يحاول تبرير الوضع الحالي بالداخل اللبناني، متسائلاً: “من يشن الغارات على مختلف المناطق اللبنانية؟ ومن اعتدى على الصياديين في الناقورة؟ ومن يقوم بتفخيخ المنازل وبناء الجدران واحتلال الأراضي؟”، مؤكداً أن التقارير الأممية والجيش اللبناني تؤكد التزام لبنان الكامل واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

وأضاف الحاج حسن أن بعض المواقف اللبنانية المتناقضة تأتي وفق مصالح الأطراف الأجنبية، وليست تعبيراً عن مصلحة الشعب اللبناني، مؤكداً أن كل محاولات التهويل لن تسقط الثقة أو تخيف المقاومة.

وختم بالقول: “علينا الحفاظ على وحدتنا الوطنية، والثقة بالله، والصبر والثبات، فطالما نحن على الحق، فإننا لا نبالي لأي تهويل أو تخويف، ونتوكل على قدرات شعبنا وبيئتنا”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله