المعارضة الاسرائيلية تشترط انسحاب نتنياهو من السياسة مقابل أي عفو رئاسي

تظاهر عشرات المستوطنين أمام منزل رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، احتجاجا على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على عفو رئاسي في قضايا الفساد التي يُحاكم عليها، وللمطالبة بعدم منحه أي عفو قضائي.

وطالبت قوى المعارضة في كيان الاحتلال، اليوم الأحد، رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ بعدم منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عفواً من ملاحقته في قضايا الفساد، ما لم ينسحب كلياً من الحياة السياسية.

وجاءت هذه الدعوات عقب تقديم نتنياهو طلباً رسمياً لهرتسوغ يلتمس فيه العفو من التهم الموجهة إليه، وبينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.​

وينص القانون الإسرائيلي على أن الاعتراف بالذنب شرط أساسي قبل أن يتمكن رئيس الكيان من إصدار عفو، وهو ما ظل نتنياهو يرفضه منذ بدء محاكمته قبل سنوات، مؤكداً في تصريحات سابقة أنه لن يطلب العفو إذا كان ذلك يستلزم إقراره بالتهم.

وفي رسالة مصورة، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد هرتسوغ إلى عدم الاستجابة لطلب نتنياهو، مؤكداً أنه «لا يمكن منح العفو دون اعتراف بالذنب وإبداء الندم والانسحاب الفوري من الحياة السياسية».​​

من جهته، كتب زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان على منصة «إكس» أن «المذنب وحده يطلب العفو»، معتبراً أن الحل الوحيد يتمثّل في تحمّل نتنياهو المسؤولية والاعتراف بالتهم والتنحي عن المشهد السياسي «من أجل تحقيق وحدة الشعب» على حدّ تعبيره.

ويأتي ذلك في ظل ضغوط سياسية إضافية أثارتها رسالة سابقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى هرتسوغ، دعا فيها إلى النظر في العفو عن نتنياهو، معتبراً أن القضية بحقه «سياسية وغير مبررة» وأنه «دافع بثبات عن إسرائيل في مواجهة خصوم أقوياء».​​

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام