نتانياهو يعقد اجتماعاً “سرياً” مع رئيس الإمارات خلال العدوان على إيران

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أنه عقد اجتماعاً “سرياً” مع رئيس دولة الإمارات خلال فترة العدوان على إيران.

وقال مكتب نتانياهو في بيان إن “خلال عملية زئير الأسد، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو زيارة سرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان”.

وجاء هذا الإعلان غداة كشف السفير الأميركي في تل أبيب مايك هاكابي أن إسرائيل أرسلت دفاعات جوية من منظومة “القبة الحديدية” وخبراء متخصصين في تشغيلها إلى الإمارات خلال العدوان على إيران.

ولم يؤكد مكتب نتانياهو تلك التصريحات بشكل مباشر، لكنه أشار إلى أن “هذه الزيارة شكّلت اختراقاً تاريخياً في العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.

وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول الخليجية الحليفة للولايات المتحدة، ومن بين الدول العربية التي قامت بتطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى عام 2020.

المصدر: أ.ف.ب.