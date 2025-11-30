الأحد   
    لبنان

    البابا لاون الرابع عشر يصل بيروت في زيارة تاريخية إلى لبنان

      وصل بابا الفاتيكان، لاون الرابع عشر، إلى لبنان اليوم في زيارة وصفت بالتاريخية، قادماً من تركيا.

      وكان في استقبال البابا في مطار بيروت البطريرك بشارة بطرس الراعي، إلى جانب عدد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والدبلوماسية والروحية، بالإضافة إلى ممثلين عن السلكين العسكري والأمني، حيث أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.

      كما حضر في الاستقبال الرؤساء الثلاثة: جوزاف عون، ونبيه بري، ونواف سلام، إلى جانب وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد.

      كما كان في استقبال البابا قائد الجيش، العماد رودولف هيكل.

      ويقام لبابا الفاتيكان استقبال شعبي على طريق المطار. ومن المقرر أن يلتقي الرؤساء الثلاثة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، وشخصيات سياسية ودينية بارزة.

      المزيد من التفاصيل عن التحضيرات مع مراسلنا في مطار بيروت حسن حمزة.

       

      المصدر: الوكالة الوطنية

