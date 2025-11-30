الداخلية تعدّل قرار منع سير الشاحنات خلال زيارة البابا لاون الرابع عشر

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات تعديل بعض بنود القرار الصادر أمس بشأن منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، والذي يمتد من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء، تزامناً مع زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان.

وأوضحت الوزارة أنّ المادة الثانية من القرار رقم 1721 بتاريخ 28 تشرين الثاني 2025 أصبحت على الشكل الآتي: “تُستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وفئاتها كافة، وسيارات الإطفاء والدفاع المدني، والصليب الأحمر والهلال الأحمر اللبناني والدولي، وصهاريج نقل المحروقات والغاز، وصهاريج نقل المياه، وشاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير، وشاحنات نقل الطحين، وشاحنات نقل المواشي المحمّلة، وشاحنات نقل النفايات، وشاحنات نقل الأسفلت، وناقلات الباطون السائل ومضخاته، إضافة إلى الشاحنات المبرّدة والحاويات المبرّدة التي تنقل المنتجات الزراعية من فاكهة وخضار أو اللحوم والأدوية، وكذلك الشاحنات التي تنقل الخضار والفاكهة الطازجة ومياه الشرب.”

المصدر: الوكالة الوطنية