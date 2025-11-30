روسيا: إسقاط 33 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 33 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل الماضية، في أحدث مواجهة على خط التصعيد المستمر بين موسكو وكييف.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ الدفاعات الروسية أسقطت 16 مسيّرة فوق مقاطعة روستوف، و7 فوق إقليم كراسنودار، و3 فوق مقاطعة بيلغورود، إضافة إلى طائرة مسيّرة واحدة فوق مقاطعة كورسك. كما تم اعتراض 6 مسيّرات أخرى فوق مياه البحر الأسود.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين الطرفين، ومحاولات أوكرانية متزايدة لاستخدام المسيّرات في استهداف مواقع داخل الأراضي الروسية.

وفي سياق متصل بالأزمة الأوكرانية، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أنّ مسار التفاهمات المتعلقة بوقف الحرب يشهد تقدماً، من دون تحديد إطار زمني للوصول إلى اتفاق نهائي، وسط شكوك متصاعدة بشأن قدرة الأطراف على بلورة تسوية سياسية شاملة في المدى القريب.

المصدر: روسيا اليوم